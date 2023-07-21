«لعبة أطفال».. حقيقة إشهار سائق سيارة للسلاح خلال مشاجرة في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة واقعة إشهار قائد سيارة سلاح في مواجهة آخر بسبب خلاف على أولوية المرور بمحافظة القاهرة، واتضح من التحقيقات بعد ضبط المتهم أن السلاح لعبة أطفال.

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين -مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق- قال إنه أثناء سيره بسيارته نشب بينه وقائد سيارة أخرى خلاف حول أولوية المرور فأشهر الأخير سلاح طبنجة، وهدده لإجباره على التوقف ولدى تجمع المارة فر هاربًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو في حقه، وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المشار إليه، واتضح أنه بلاستيكي الصنع “لعبة أطفال”.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.