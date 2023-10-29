«أنتم عصابة».. لطيفة تهاجم متحدث جيش الاحتلال للمرة الثانية

قررت النجمة لطيفة الساعات الأخيرة توجيه هجوم شديد للمرة الثانية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها الرسمي “انستجرام”، بسبب الاعتداءات الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة والقصف المتزايد على أهلها.

وعلقت لطيفة فقالت “الخطف جريمة إنسانية.. كتر الهم يضحك، مثل تونسي طيب واغتصاب الأرض والقتل والتدمير والقصف والتهجير وكل أنواع الجرائم اللاإنسانية والهمجية والوحشية، ماذا تسميها يا هذا؟ غزة تحت القصف، مضيفة “حسبي الله فيك أنت وكل العصابة اللي معاك”.

حيث هاجمت لطيفة الأيام الماضية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر “X” أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفه أحد المواقع المصرية المراقبة وقامت بالاعتذار عن خطأها.

فعلقت لطيفة : هو إنتو عُمي ولا بتستعموا؟، كل حاجة بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين اللى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ ؟.. واليوم موقع مصريا بالخطأ؟، إنتو عمي البصيرة والوجود، ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين”.