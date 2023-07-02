لطيفة تنفي اعتزالها... وعن زواجها من كاظم الساهر: مجرد شائعة

نفت النجمة التونسية لطيفة بشدة الشائعات التي قيلت عنها أنها تمتلك قصرا فخما في منطقة المنزه بوطنها تونس ، وأنها تزوجت من النجم العراقي كاظم الساهر في فترة زمنية معينة أو النجم راغب علامة أو الموسيقار الكبير زياد رحباني .

وأشارت في لقائها ببرنامج ” معكم ” للاعلامية منى الشاذلي عبر شاشة سي بي سي ، أنها تعرضت للنصب أكثر من مرة وكان أقصى رد فعل لها بعد تعرضها للنصب هو قولها” حسبي الله ونعم الوكيل “.

أكدت لطيفة أيضا أنها لاتفكر في اعتزال الفن أبدا قائلة ” لم ولن أفكر في الاعتزال لأني بعيش بالغناء ولما بقعد على البيانو بحس إني بملك الكرة الأرضية ولما بقابل ناس وبغني بحس إني موجودة في الدنيا عشان أغني”، لافتة الى أنها تجيد الطبخ بشدة وتعلمته خلال فترة حظر جائحة كورونا، حيث اضطرت أن تدخل المطبخ خوفًا من شراء الطعام من الخارج.