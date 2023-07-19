لطيفة تطرح أغنيتها «طب أهو» من ألبومها الجديد ويشاركها منذر رياحنة (فيديو)

طرحت النجمة التونسية لطيفة اليوم أغنيتها الجديدة ” طب أهو” من ألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه بموسم صيف 2023 الغنائي ، وقامت بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي وشاركها مشاهد الكليب الفنان الأردني منذر رياحنة كضيف شرف.

الأغنية الجديدة تعاونت فيها لطيفة مع الشاعر عصام شعبان والملحن مصطفى الشعيبي والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم .

وأعربت لطيفة في تصريحات صحفية عن سعادتها بمشاركة منذر رياحنة لها في فيديو الأغنية ، وكذلك المخرج جميل جميل المغازي وصفها أنها من أهم نجمات الوطن العربي وأقوى الأصوات الغنائية وفنانة كبيرة صاحبة تاريخ ومسيرة فنية ملهمة، ولها بصمات ‏مميزة.

وتطرح لطيفة ألبومها الغنائي القادم الذي تتعاون فيه مع الموسيقار زياد رحباني خلال صيف 2023 .