لطيفة تطرح أغنية «سحابة صيف» (فيديو)

طرحت اليوم النجمة لطيفة أغنيتها الجديدة” سحابة صيف” عبر قناتها الرسمية ” يوتيوب” بطريقة الفيديو كليب ، وقامت بتصويرها مع المخرج جميل جميل المغازي وساعد في الاخراج هبة سالم .

وتعاونت لطيفة في أغنيتها الجديدة مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل .

من ناحية أخرى يقوم جميل جميل المغازي بتصوير أغنية أخرى للطيفة أيضا الأيام القادمة ، بعنوان” عشت عمري” ، وسيتم تصويرها خلال الأيام المقبلة .

وشاركت مؤخرا لطيفة، في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة في التجمع الخامس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث قدمت عرضا بعنوان “المصرية”، وهي من كلمات هشام سيلمان ومحمد إبراهيم، ومن ألحان محمد رحيم، وتوزيع مينو، وكان ذلك 30 مارس 2019