لطيفة تحيي حفلا غنائيا كبيرا في الإمارات اليوم

تستعد النجمة العربية لطيفة لإحياء حفلا غنائيا كبيرا مساء اليوم السبت بدولة الإمارات الشقيقة، وذلك على مسرح المجاز، ويشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

يأتي هذا الحفل في إطار احتفال الإمارات الأيام القادمة بالعيد الوطني لها المتزامن 2 ديسمبر القادم، وتستمر هذه الاحتفالات لمدة 3 أيام تقريبا وتشهد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بدولتي الإمارات ومصر أيضا .

وتقدم لطيفة في الحفل أغنياتها الشهيرة التي أحبها الجمهور منها خلال مسيرتها الفنية الطويلة منها، بحب في غرامك ” و”إن شاء الله” و”ماتروحش بعيد”، إضافة لأغنيتها الجديدة “مربوحة” التي قدمتها مؤخرا للاحتفال بمونديال كأس العالم 2022 المقام حاليا بقطر، وتعاونت فيها لطيفة مع الشاعر والملحن حمدي مهيري والمخرج شريف ترحيمي وتم تصويرها بدبي الفترة الماضية.