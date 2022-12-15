لطلاب الثاني الإعدادي..«منارة الجونة» تفتح باب التقديم للعام الدراسي 2023-2024

أعلنت مدرسة منارة بالجونة بدء تلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة لطلاب الصف الثاني الإعدادي، للعام الدراسي 2023-2024 عبر موقعها الإلكتروني.

ويمكن للطلاب التقدم للالتحاق بالمدرسة خلال مرحلتين لقبول طلب الالتحاق من خلال الموقع الإلكتروني manaraschool.org/ar/admissions

وتمتد المرحلة الأولى من فترة قبول طلب الالتحاق حتى 1 فبراير 2023، ويتم الإعلان عن المقبولين في الجولة الأولى يوم 15 فبراير 2023.

وستبدأ المرحلة الثانية من قبول طلب الالتحاق في الفترة من 16 فبراير 2023، وحتى 1 أبريل 2023، ليتم الإعلان عن المقبولين 15 أبريل 2023.ومن خلال برنامج المنح الدراسية.

وتصل مدة الدراسة بمدرسة منارة 5 سنوات، وتشمل سكن خاص لإقامة الطلاب .

وستتبع مدرسة منارة منهج (AP) الدراسي القائم على منهجية تعلم مستقلة ونهج مختلف.

المدرسة تتبع منهج AP بمتوسط 15 طالب بالفصل

ويرتكز على فصول دراسية صغيرة العدد، بمتوسط 15 طالباً لكل فصل مما يساهم في مشاركة الطلاب بشكل أفضل والتركيز على التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات.

وتزود المدرسة الطلاب بتجربة تجمع بين المناهج الأكاديمية الدقيقة، وبرامج القيادة والنشاطات الرياضية المختلفة والسفر والخدمات المجتمعية.

وتهدف مدرسة منارة إلي تنمية المهارات الحياتية للطلاب من خلال البرنامج السكني الذي يعتمد على تعزيز المسؤولية وبناء روح الفريق والمساءلة.

تقديم دعم مالي للطلاب طبقا للحالة الاقتصادية لكل طالب

وتقدم مدرسة منارة الدعم المالي لجميع الطلاب الذين سيتم قبولهم في المدرسة، بناءً على الاحتياج المالي المثبت لكل طالب.وطبقا لرؤية المدرسة سيتم استقبال 60 طالب، من الطلاب الاستثنائيين للحصول على تعليم ذي مستوى عالمي يستند على ركائز الأخلاق والتفوق الأكاديمي والتنوع.

وتهدف المدرسة إلى مساعدة الطلاب على تحقيق إمكاناتهم القيادية من خلال الخبرات الاستثنائية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والموظفون للطلاب في مجالات التعليم، وعلم نفس المراهقين، وبناء الشخصية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، سواء في حرم المدرسة أو في سكن الطلبة.

وخلال رحلة الطلاب في المدرسة وعلى مدار خمس سنوات، يتمتعون بتجربة حياة شاملة ومتكاملة.

وقال بيتر صليبة، مدير مدرسة منارة: “نحن سعداء لبدء تلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة لأول 60 طالباً سيتم قبولهم لدفعة التخرج فى 2028.

واستكمل أن هذه المجموعة المتميزة من الطلاب لديهم فرصة غير مسبوقة لتشكيل مستقبل مدرستنا.

بيتر صليبة : اختيار المقبولين وفقا لمعايير محددة

وأضاف صليبة أنه سيتم اختيار الطلاب المقبولين في المدرسة وفقًا لمعايير واضحة تتركز على القدرات الأكاديمية، والإمكانيات القيادية و اجتياز اختبارات التقدم، والمقابلة الشخصية لضمان التنوع وعدم التمييز بين الطلاب سواء كانوا من المدارس الحكومية، أو الخاصة، أو الدولية، من جميع المحافظات المصرية”.

جدير بالذكر ان نجيب سميح ساويرس ، اسس مدرسة منارة بمدينة الجونة بالبحر الأحمر، مستوحيًا فكرتها من الإرث الخيري ل يسرية لوزا ساويرس والمهندس أنسي ساويرس في النهوض بالتعليم.

ويضم مجلس أمناء المدرسة المهندس عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لأوراسكوم القابضة للتنمية ،والدكتور إسكندر توما أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ،و نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبيتر صليبة مدير مدرسة منارة.