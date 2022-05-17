«لضمان توافقها مع المخططات والتنسيق».. رئيس الوزراء يتابع مشروعات الطرق مع الجهات المنفذة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم ، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف مشروعات الطرق الجارى تنفيذها، والتنسيقات التى تتم بين الوزارات والجهات المعنية التى تتولى التنفيذ، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، ومسئولى عدد من الوزارات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إنه سيتم العمل على عقد هذا اللقاء بصفة دورية، بهدف استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ الطرق والمحاور والمسارات المختلفة على مستوى الجمهورية، ضماناً لتوافقها مع المخططات التنموية للدولة، وتعظيماً لدورها فى خلق شرايين للحركة جديدة تساهم فى تحقيق تلك المخططات التنموية.

وأوضح وزير النقل أن ذلك الاجتماع يأتى فى إطار تعظيم الجهود المبذولة لإقامة مزيد من الطرق والمحاور، وربطها بخطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أننا نستعرض اليوم موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها فى نطاق الساحل الشمالى.

وأشار وزير النقل، إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق الجاري إقامتها وتطويرها ورفع كفاءتها فى نطاق الساحل الشمالى.

وأوضح أنه تم تقسيم تلك المشروعات إلى خمسة قطاعات، تتضمن المسافة من بورسعيد وصولاً إلى السلوم، على طول الساحل، ويشارك فى تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة كل من وزارتى النقل والإسكان، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتطرق وزير النقل إلى موقف ونسب تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلى من دائرى العلمين وحتى جنوب الضبعة بطول 42 كم، والمقسم إلى قطاعين بطول 21 كم لكل قطاع، وبعدد 5 حارات مرورية لكل اتجاه.

واستعرض اللواء إيهاب الفار، موقف مشروعات شبكات الطرق والمحاور التى تقوم الهيئة الهندسية بتنفيذها، حيث أشار إلى موقف تطوير شبكات الطرق على الاتجاه الشمالي الغربي، وما تتضمنه من أعمال تتعلق بتطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، وطريق رأس الحكمة، وتطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 55 كم، وتطوير وتوسعة محور الضبعة، ومحور الضبعة/ السلوم.

وشدد رئيس الوزراء، فى ختام الاجتماع، على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بإنشاء وتطوير الطرق المختلفة.

وكلّف بسرعة الانتهاء من الأعمال على الطريق الساحلي، والتنسيق بشأن توصيل المرافق المختلفة للقرى السياحية، وكذلك أعمال تنسيق الموقع والزراعات بالطرق التى يتم الانتهاء من تطويرها، حتى تظهر بالصورة المطلوبة.