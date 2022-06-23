لضمان استمرارية توافر الذبائح والأضاحي.. «الزراعة» : استيراد 104 آلاف رأس ماشية

استعدت قطاعات وزارة الزراعة فى استقبال موسم عيد الأضحى من خلال هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج، لضمان استمرارية توافر الذبائح والأضاحى بوفرة، ومنع حدوث اختناقات خلال استقبال هذه الآونة، إذ تم فتح الباب لحجز الأضاحى فى المحافظات، وتم استيراد 104 آلاف رأس ماشية من الخارج خلال الساعات الماضية.

فى البداية أكد الدكتور سعيد الدسوقى، مدير التسويق بوزارة الزراعة، لـ”المال”، أن أسطول السيارات المتنقلة المحملة باللحوم والبالغة 11 سيارة سوف تجوب محافظات القاهرة الكبرى وباقى المحافظات، حمولة الواحدة منها 2 طن من اللحوم البلدية بسعر 135 جنيهًا للكندوز البقرى، و125 جنيهًا للضأن.

كانت وزارة الزراعة قد أوشكت من الانتهاء، خلال الساعات الماضية، من حجز أضاحى العيد، سواء العجول البقرى والجاموسى والخراف للموسم الجديد 2022 فى بعض الأصناف، واستمرارها فى البعض الآخر.

وقال الدسوقى إنه تم فتح حجز الأضاحى فى منافذ مركزية بالمحافظات، وأكبر هذه المحطات فى محطة سخا بكفر الشيخ وجزيرة الشعير بالقليوبية،

موضحًا أن سعر الكيلو القائم للعجل البقرى 72 جنيهًا، والعجول الجاموسى 64 جنيها للكيلو، والكيلو القائم للضأن 77 جنيهًا، ولا يوجد ماعز.

وأوضح أن متوسط وزن العجل 400 كجم وسعره القائم فى الحجز 28800 جنيه، والجاموسى 25600 جنيه، ووزن الخروف 80 كجم بـ6000 جنيه كمتوسط،

كاشفًا أن أهالى القاهرة والجيزة يمكنهم تسلم الأضاحى من محطة جزيرة الشعير بالقليوبية، والحجز كان فى مبنى جهاز تحسين الأراضى بالدقى بجوار وزارة الزراعة.

وأضاف أنه يتم ضخم كميات كبيرة من اللحوم البلدية فى منافذ وزارة الزراعة فى القاهرة والمحافظات الثابتة والمتحركة بسعر 135 جنيهًا للكيلو الكندوز البلدى، و125 جنيهًا للضأن.

وأكد تجار ماشية أن الأسعار فى الأسواق تتراوح بين 17000 و35000 جنيه للرأس، ولكن الأسعار تختلف على حسب عمر العجل ووزنه،

بينما سعر الماعز القائم يبدأ فى السوق من 1400 جنيه إلى 4500 جنيه، وسعر الخروف القائم بين 3000 جنيه و5500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الخروف.

وأكد تقرير صادر عن هيئة الخدمات البيطرية، حصلت «المال» على نُسخة منه، أنه تم استيراد 104 آلاف رأس ماشية حية من عدة مناشئ لتغطية الاستهلاك خلال فترة عيد الأضحى المبارك، خلال بداية الشهر الحالى، وتم خضوع القطعان لفترة الحجر البيطرى فى المواني.

وكشف التقرير أن اللجنة المختصة بتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقًا لاحتياجات السوق المحلية وافقت، خلال الفترة الماضية، على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية، منها 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية، وحوالى 55 ألف رأس للذبيح الفورى.