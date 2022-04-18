استثمار

«لضخ استثمارات جديدة بمصر».. رئيس الوزراء يلتقى المستثمر الإماراتى محمد العبار 

العبار: مصر دوما بلد الفرص والخير.. وندرس حالياً عدداً من المشروعات الاستثمارية المتميزة
صفية حمدي 3:58 م, الأثنين, 18 أبريل 22 3:58 م, الأثنين, 18 أبريل 22

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ المستثمر الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة “إعمار” العقارية، لبحث فرص التوسع فى الاستثمارات بمصر، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.

مدبولي يؤكد العلاقات الوطيدة بين البلدين ويشير إلى أن مصر بها فرص واعدة للاستثمار

خلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، على العلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر والإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، والترحيب دوماً بالمستثمرين الإماراتيين فى مختلف القطاعات، ومؤكداً أن السوق المصرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

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واستعرض الدكتور عاصم الجزار، عدداً من الفرص الاستثمارية فى قطاع التطوير العقارى، وغيره، التى يتم بحثها مع المستثمر الإماراتى محمد العبار، سواء فى المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المدن القائمة، ضمن المشروعات بالمناطق التى يتم تطويرها.

ونوه إلى أن شركة “إعمار” لديها تجارب ناجحة فى السوق المصرية، ونبحث حالياً فرص التوسع فى مشروعات واستثمارات جديدة.

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ومن جانبه، توجه المستثمر الإماراتى محمد العبار، بالشكر لرئيس الوزراء على الخطوات التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.

وقال أنه يتم بالفعل حالياً دراسة عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتميزة مع وزارة الإسكان، مؤكداً أن مصر دوماً بلد الفرص، وبلد الخير، وتحقق شركاته بها نجاحات واسعة، وعائداً على الاستثمار.   

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بقلم صفية حمدي

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