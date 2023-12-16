لص يقتل موظفًا حاول منعه من سرقة باب مسكنه في بورسعيد

ارتكب أحد اللصوص جريمة قتل موظف حاول منعه من سرقة باب حديدي خاص بمسكنه في محافظة بورسعيد ، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط القبض على المتهم.

كان قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد، قد تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها موظف مصاب بجرحين طعنيين نافذين بالصدر.

وبسؤال شقيقه اتهم عاطل له معلومات جنائية، يعيش في العقار المجاور لسكن الـمُصاب، بالاعتداء على شقيقه بسلاح أبيض مطواة، فأحداث إصابته المشار إليها.

واتضح أن الجريمة بسبب مشاجرة بينهما لمحاولة المتهم سرقة الباب الحديدي الخاص بالعقار سكن المصاب بقصد سرقته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن بورسعيد من ضبطه والأداة المستخدمة.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب، واتهم المصاب بالاعتداء عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.