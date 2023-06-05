«لص» يقتل شخصًا قاومه أثناء سرقة حقيبته في القليوبية

ارتكب لص جريمة قتل شاب في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، بعدما أطلق عيار ناري عليه، عقب رفض المجني عليه إعطائه حقيبة كانت في يده وقاومه، فحاول المتهم سرقته تحت تهديد السلاح، وعندما فشل أصابه وأنهى حياته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعدما تلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا بالعثور على جثة شخص وبها آثار لطلق ناري، وعثر بطيات ملابسه على بطاقة تحقيق شخصية ومبلغ مالي.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص له معلومات جنائية، وتبين ممارسته نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنه.

وبتاريخ الواقعة وأثناء سيره بمكان الواقعة وبحوزته سلاح ناري، شاهد المجني عليه يسير مترجلاً وبحوزته حقيبة، فاستوقفه وحاول سرقته تحت تهديد السلاح فقاومه المجني عليه، فأطلق المتهم عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.