لصوص يشعلون النار بمدرسة بالجيزة بعد سرقتها.. والحماية المدنية تخمدها

من أجل إخفاء البصمات.

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل إحدى المدارس الإعدادية، بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وتبين أن 3 لصوص أضرموا النار بعد سرقتهم أدوات منها، وذلك من إجل إخفاء البصمات.

كانت نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا عن نشوب حريق داخل إحدى المدارس الإعدادية بدائرة مركز أبوالنمرس.

وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.

وتبين نشوب الحريق بإحدى غرف الموظفين بالطابق الثانى، ونتج عنه احتراق بعض محتويات الغرفة.

وقرر مدير المدرسة اكتشافه سرقة جهاز الإذاعة الخاص بالمدرسة، المتواجد بغرفة بالطابق الأرضي عن طريق كسر بابها، وكذا سرقة موتور المياه.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

وبإرشادهم أمكن ضبط المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة)، وعللوا إضرام النيران بالغرفة المشار إليها لاخفاء بصماتهم.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة قِبلهم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.