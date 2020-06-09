لصوص قضبان السكة الحديد وماكينات الري بسوهاج والشرقية بقبضة الأمن

ألقت أجهزة الأمن القبض على أفراد عصابتي لسرقة قضبان ومهمات هيئة السكة الحديد بمحافظة سوهاج، وماكينات الري بمحافظة الشرقية للإتجار فيها.

تورط ملاحظ وحارس بسرقة قضبان السكة الحديد

فى سوهاج، كشفت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، عن تكوين 5 أشخاص، يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية، تشكيل عصابى لسرقة مهمات هيئة السكة الحديد.

وأوضحت التحريات أن المتهمين أحدهم حارس خاص لموقع مخازن قضبان بالسكة الحديد، بناحية برديس بدائرة المركز، ويسرقون القضبان، الفلنكات بقصد التربح.

وأضافت التحريات أنهم يقطعون قضبان السكه الحديد بناحية برديس بدائرة المركز، تمهيدًا لبيعها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط عناصر التشكيل أثناء استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم.

ضبط 12 طنًا وحصيلة المسروقات

وبالفحص اتضح أن محمل عليها قطع حديدية “أجزاء قضبان” وزنت 12 طنًا، مبلغ مالي من حصيلة الإتجار في المسروقات، عدد أنبوبة أكسجين وغاز، عتلة حديدية لقطع المعادن، 6 هواتف محمول، دراجة نارية بدون لوحات.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، بالاشتراك مع موظف بالسكة الحديد، يعمل ملاحظ خط (هارب).

وقالوا إنهم يقطعون القضبان الحديدية بقصد بيعها نظير مبلغ مالي، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وأضاف أحد المتهمين (الحارس المشار إليه)، أن دوره يكمن في سهيل عمليات السرقة لباقي المتهمين بحكم عمله.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم سرقة مهمات هيئة السكك الحديدية لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي وسلامة المواطنين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

عصابة سرقة ماكينات الري

على جانب آخر، ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية بالشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، أن عاطلين، يوجد لأحدهما معلومات جنائية، شكلا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطهما بدائرة المركز.

وعثر بحوزة الأول على بندقية خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما قررا بإرتكابهما 6 حوادث بدائرة المركز، وبإرشادهما ضبط المسروقات.