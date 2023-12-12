«لصوص سيارات وأبراج كهرباء».. سقوط 3 تشكيلات عصابية في الإسكندرية والمنوفية وقنا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الإسكندرية والمنوفية وقنا، والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في جرائم سرقة أبراج الضغط العالي والسيارات والدراجات النارية بإجمالي 7 متهمين ضمن أخبار الحوادث اليوم الثلاثاء.

تعود التفاصيل، إلى ضبط مالك مخزن خردة -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل- وبحوزته 90 زاوية حديدية وكمية كبيرة من مسامير الربط خاصين بأبراج الضغط العالي، داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحصله عليها من سائق بإحدى الشركات لنقل الكهرباء -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، أمكن ضبطه.

وأضاف المتهم أنه تحصل على المضبوطات أثناء نقل مكونات أحد أبراج الضغط العالي المفككة، لتخزينها بمخازن الشركة والتصرف في الكمية المضبوطة عن طريق بيعها لتاجر الخردة المضبوط مقابل مبالغ مالية.

وبمديرية أمن المنوفية، ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين -لاثنين منهم معلومات جنائية- تخصص نشاطهم الإجرامي بارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، فرد محلي وطلقة، 3 مفاتيح مصطنعة.

وبسؤال المتهمين اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات 4 سيارات.

وفي مديرية أمن قنا، ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين -يوجد لأحدهم معلومات جنائية، مقيمن بمحافظة قنا- لاتهامهم بسرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية من إحدى المدارس -الكائنة بدائرة مركز شرطة قنا- ونقل المسروقات بدراجة نارية تروسيكل ملك أحدهم، وبحوزتهم 2 فرد محلي وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم 7 أجهزة تابلت، جهاز “لاب توب” وشاحن، 7 “هارد ديسك”، 2 جهاز DVR 2 جهاز باور سبلاى، وحدة سيرفر، جهاز راوتر، والأدوات المستخدمة في الواقعة 2 مقص حديدي، صاروخ كهربائي، ومركبة التروسيكل المشار إليها بدون لوحات معدنية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.