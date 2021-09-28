لصالح «دانة غاز».. الحكم على شركة نفط إيرانية بدفع 607 ملايين دولار تعويضا

دانة غاز: المبلغ الحالي الذي حُكم به من شأنه أن يعزز الميزانية العمومية

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، أن هيئة تحكيم دولية حكمت لها بمبلغ 607.5 مليون دولار في نزاع بشأن إمدادات الغاز مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ، بحسب وكالة رويترز.

النزاع بين دانة غاز والشركة الإيرانية يتعلق بعقد بيع وشراء غاز مدته 25 عاما

يتعلق النزاع بين دانة غاز والشركة الإيرانية بعقد بيع وشراء غاز مدته 25 عاما بين شركة نفط الهلال التابعة لدانة غاز والشركة الوطنية الإيرانية للنفط. وتقول دانة غاز إنه لم يجر توصيل أي غاز.

وذكرت وكالة رويترز أنه لم يتسن حتى الآن الاتصال بالشركة الإيرانية للحصول على تعليق.

والتعويضات التي حُكم بها، والتي تأتي في أعقاب حكم لصالح دانة في 2014، هي للأعوام الثمانية والنصف الأولى من الاتفاق الممتد 25 عاما، والذي كان من المقرر أن يبدأ في 2005.

وقالت دانة غاز في بيان إنه تم تحديد جلسة استماع نهائية بشأن “مطالبة أكبر بكثير” للسنوات المتبقية، وهي 16 سنة ونصف السنة، في أكتوبر من العام المقبل في باريس، ومن المقرر أن يصدر قرار بهذا الشأن في 2023.

دانة غاز: المبلغ الحالي الذي حُكم به من شأنه أن يعزز الميزانية العمومية

وأضافت أن المبلغ الحالي الذي حُكم به من شأنه أن يعزز بشكل كبير ميزانيتها العمومية.

وفى أوائل الشهر الجارى، قالت دانة غاز “إن كونسورتيوم تشارك في رئاسته حصل على تمويل 250 مليون دولار من مؤسسة أمريكية للتنمية، لتمويل التوسع في إنتاج الغاز في محطة خور مور في كردستان العراق”.

وذكرت “دانة غاز” في بيان أن “بيرل بتروليوم”، وهو كونسورتيوم تقوده مع “نفط الهلال” الإماراتية، حصل على التمويل الذي يبلغ أجله سبعة أعوام من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.

ووفقا لـوكالة رويترز ، يعد هذا أكبر تمويل للمؤسسة في العراق على الإطلاق.

وتوقفت توسعة محطة غاز خور مور العام الماضي بسبب جائحة كوفيد – 19 ومن المتوقع الآن استكمالها في أبريل 2023 بعد استئناف البناء في أبريل من العام الجاري.

وقالت “دانة غاز”، “إن التكلفة الإجمالية للتوسعة 630 مليون دولار، وبموجب اتفاق مع حكومة كردستان العراق ستورد “بيرل بتروليوم” الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء المحلية”.

ويسهم تطوير حقول الغاز في كردستان من أجل توفير الطاقة للصناعات المحلية في خفض تكلفة الوقود في المنطقة وخفض انبعاثات الكربون في الوقت ذاته.

خطط للتوسع في مشروعات استكشاف الغاز خاصة في مصر وكردستان العراق

وفى يوليو الماضى، كشف الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز باتريك ألمان وورد، عن خطط شركته للتوسع في مشروعات استكشاف الغاز، خاصة في مصر وكردستان العراق، خلال المدة المقبلة.

وقال في مقابلة مع “سي إن بي سي “: “نعتقد أن الغاز وقود مهم في المدة المقبلة، بوصفه مساهمًا رئيسًا في جهود العالم لإزالة الكربون، ومعالجة التغيّر المناخي”.

وأضاف: “نعمل على مشروع لاستكشاف الغاز في كردستان العراق باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، يشمل بناء خط معالجة غاز بسعة 250 مليون قدم مكعبة يوميًا، ومن المقرر الانتهاء منه وبدء إنتاج الغاز في أبريل 2023”.

وفي مصر، أشار “وورد” إلى مواصلة العمل للحفاظ على مستويات الإنتاج والتأهب لبدء أعمال حفر بئر استكشافية في منطقة امتياز التنقيب البحري بالقطاع السادس، والتي تزخر بموارد محتملة تُقدّر بأكثر من 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.