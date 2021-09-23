سيـــاســة

لصالح «القبة الحديدية».. الولايات المتحدة تمنح إسرائيل مليار دولار

جاء مشروع القرار في أعقاب موافقة القيادة الديمقراطية في مجلس النواب
مصطفى الجُدي 10:25 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 10:25 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

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صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل لتحديث منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي.

وأيد المجلس التشريع بواقع 360 صوتا مقابل اعتراض ثمانية، وجاء التصويت بعد يومين فقط من قرار زيادة التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع، حيث ألغى مجلس النواب يوم الثلاثاء بندا يتعلق بتمويل القبة الإسرائيلية بمليار دولار من أجل الحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية العام.

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وجاء مشروع القرار في أعقاب موافقة القيادة الديمقراطية في مجلس النواب، تحت ضغط من مجموعة “سكواد” التقدمية لشطب هذا المبلغ من مشروع قانون مخصصات الدفاع لعام 2022.

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بقلم مصطفى الجُدي

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