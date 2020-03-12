لشفط مياه الأمطار.. غلق بوابات القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

قررت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، إغلاق بوابات القاهرة – الإسكندرية الصحراوي من اتجاه الإسكندرية، وذلك نظرًا لوجود تجمع لمياه الأمطار، والعمل على شفطها.

وأغلقت المرور طريق رأس غارب اتجاه المنيا، وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف.

كانت العامة للمرور، قد قررت صباح اليوم الخميس، غلق عدة طرق بسبب انعدام الرؤية ووجود رياح محملة بالأتربة.

وبين الطرق التى قررت المرور إغلاقها: طريق قنا الأقصر، “قنا سوهاج”، و”قنا البحر الأحمر”، و”قنا نجع حمادي”.

وأيضًا طريق الواحات البحرية – الفرافرة، طريق أسيوط – الخارجة، طريق باريس الخارجة بطول 90 كيلو، على أن يعاد فتحها بعد تحسن حالة الطقس.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات شفط مياه الأمطار من الطرق بالقاهرة والجيزة، والمحافظات، وذلك بعد رصد تجمعات مياه أمطار بمنازل ومطالع الكباري.

وحرص اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، يرافقه اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، على التواجد الميداني على الطرق السريعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق.

وأقدم رجال المرور على شفط تجمعات مياه الأمطار بكوبرى أكتوبر المتجه من رمسيس، كوبرى 15 مايو المتجه من القاهرة إلى الجيزة، وبنفق زهراء المعادى والأزهر المتجه من وسط المدينة، وصولا إلى صلاح سالم ومنطقة سجون طره.

كانت وزارة الداخلية، وضعت خطة لنشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة، لمواجهة سوء الطقس وتيسير الحالة المرورية الناتجة عن الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

وبين خطة الداخلية، نشر الخدمات على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الامنية والدرجات البخارية، وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

يأتي ذلك في إطار حرصها على تكثيف التواجد المروري على الطرق السريعة والمحاور، حرصًا علي سلامة المواطنين، وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.

وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية، والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

ويتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة.

وأجرت المرور التنسيقات مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه، لموجهة أي كثافات أو تجمع لمياه الأمطار.

وشهدت مصر موجة من الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم الخميس، وشهدت مناطق متفرقة أمطار غزيرة ورعدية.

وبدأت الأمطار خفيفة فجر اليوم في العاصمة تحولت لغزيرة ورعدية على مختلف الأنحاء.

ويتزامن ذلك مع طقس سئ تشهده الجيزة ومحافظات الجمهورية.

كان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، حذر من تقلبات وصفها بالعنيفة في الطقس أيام الخميس والجمعة والسبت.

وقرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيء المتوقع.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم

وقدمت المرور بعض الإرشادات لقائدي السيارات، في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.