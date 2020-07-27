لشرح مبادرة «مايغلاش عليك».. «اي فاينانس» تجتمع مع مديري المحلات

انتهي منذ قليل اجتماع ضم شركة اي فاينانس ومديري المحلات والفروع التجارية المشاركة في مبادرة مايغلاش عليك التى أطلقتها الحكومة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك المحلي وتحسين جودة حياة المصريين.

مبادرة مايغلاش عليك.. بداية هادئة وتوقعات بإقبال كبير بعد العيد

شعار مبادرة مايغلاش عليك

وقالت 4 مصادر حضرت الاجتماع في الغرفة التجارية في القاهرة، إنه تتضمن شرح وخطوات تفعيل مبادرة مايغلاش عليك، وكيفية احتساب الفواتير والخصومات خاصة لأصحاب البطاقات التموينية.

وتوقعت المصادر أن يشهد أسبوع ما بعد إجازة عيد الأضحي المبارك تفعيلا كاملا للمبادرة الرئاسية؛ حيث مازالت الأمور هادئة من حيث الإقبال لحين اتضاح الرؤية بشأن العروض.

المبادرة متاحة للمصريين والأجانب

ووفقاً للموقع الإلكتروني لمبادرة مايغلاش عليك ستفيد جميع المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء منها .

على أن تقتصر الاستفادة من الخصم الإضافي المتاح من جانب وزارة المالية على حاملى بطاقات االسلع التموينية فقط دون غيرهم (حوالى 22 مليون بطاقة – 64504502 فرد).

الحد الأقصى لخصومات مبادرة مايغلاش عليك

غلاف موقع مبادرة مايغلاش عليك

وأوضح الموقع الإلكتروني أنه تم تحديد 200 جنيه كحد أقصي لدعم الفرد على البطاقة التموينية، بينما يكون الحد الأقصى الإجمالي للأسرة 1000 جنيه.

وقال الموقع إنه لا يوجد حد أقصى لما يمكن شراؤه من منتجات المبادرة.

وعرضت المال أمس تفاصيل العروض على غالبية منتجات المبادرة، سواء الأجهزة الكهربائية أو المنزلية أو المفروشات.

وكان من بينها تقرير بعنوان “مبادرة مايغلاش عليك: تلفزيونات بأقل من 3 آلاف جنيه وقرض حتى 100 ألف جنيه”.

وزارة التخطيط تصدر تقريرًا مفصلًا عن مبادرة مايغلاش عليك

وأرسلت وزارة التخطيط الدكتورة هالة السعيد صباح اليوم تقريرا حول شروط وآليات تمويل مبادرة مايغلاش عليك.

وقالت وزيرة التخطيط إن مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي هى مبادرة متكاملة.

وتابعت: إنها تعبر عن جهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة e-finance.

وأضافت السعيد أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يقوم المصنعين بتخفيض أسعار منتجاتهم.

كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافي على السلع، حسبما قالت وزيرة التخطيط .

وأكدت أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعما فى إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.

وزيرة التخطيط : دور مهم لتحفيز الاستهلاك

وزيرة التخطيط تعلق على مبادرة تحفيز الاستهلاك

وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر

وأوضحت أن المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس كوفيد-19، واتضحت أهميتها بعد الجائحة فى ظل الأزمة التى تعرضت لها العمالة.

وتتمثل مصادر التمويل فى بنك ناصر الاجتماعى، والبنوك المصرية المشاركة فى تمويل المبادرة.

البنوك المشاركة في مبادرة مايغلاش عليك

تضم المصارف بنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولى، هذا بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة فى المبادرة.

وتتحمل شركات التمويل الاستهلاكي التي تشارك جزءا من عبء التكلفة التمويلية لهذه المبادرة مع الحكومة المصرية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة من جهة وتوسيع القاعدة التمويلية للمبادرة من جهة أخرى، بحيث يكون إجمالى القيمة المالية التمويلية للمبادرة 10 مليارات جنيه مصري.

شروط المبادرة

وحول شروط تمويل المبادرة، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة للبنوك؛ فيمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه.

وأضاف أن التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا تشمل منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهرا.

وبالنسبة لشركات تمويل المستهلكين؛ فتُمنح تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل بحد أقصى 24 شهرًا، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة.

أما بالنسبة لشروط تمويل المبادرة فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، فأشار تقرير الوزارة إلى أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 1% ثابتة شهريًا، كما انها بدون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألف لغير عملاء البنوك و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا، وبالنسبة لبنك ناصر الاجتماعى.

وأوضح تقرير الوزارة أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 9% ثابتة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه وتصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.