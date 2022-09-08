لشراء 250 سيارة صديقة للبيئة.. «EBRD» يُقرض «أبو غالي موتورز» 187.4 مليون جنيه



أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيقدم مع عدد من المانحين قرضا لشركة أبوغالي موتورز بقيمة 187.4 مليون جنيه، بغرض شراء 250 سيارة تشتمل على وحدة طاقة إضافية تعرف باسم “موسعة النطاق”، لاستخدامها في خدمات سيارات الأجرة (تاكسي)، وذلك لتعزيز تطور قطاع النقل الكهربائي في البلاد

ووفقًا لبيان صحفي سيقدم البنك للشركة قرضاً بقيمة 187.4 مليون جنيه مصري (ما يعادل 10 ملايين يورو)، يضاف إلى منحة بقيمة 3 ملايين يورو من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية من خلال برنامج “الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي” الذي تدعمه كذلك كل من النمسا وفنلندا وهولندا وسويسرا وصندوق التعاون الدولي والتنمية في تايوان.

إضافة إلى ذلك سيقدم الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، الذراع التمويلية لخطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في أفريقيا والجوار الأوروبي، ضمان الخسارة الأولى لقرض البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.

ومن شأن الاسطول الجديد لشركة أبوغالي موتورز أن يدعم توسعها في مجال السيارات الصديقة للبيئة، ويزيد من الإقبال على هذه السيارات كوسيلة للنقل في مصر، نظراً لأن السيارات الجديدة ستكون قادرة على تحويل الوقود السائل إلى طاقة كهربائية خلال سيرها، وبالتالي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من ملوثات البيئة.

ويتوقع أن يسجل قطاع السيارات الكهربائية نمواً كبيراً في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يفتح فرصاً اقتصادية جديدة وفرص توظيف في أنحاء البلاد.

وستترافق استثمارات شركة أبوغالي موتورز مع تدريب للعاملين في الشركة لتحسين مهاراتهم في مجال صيانة وإصلاح السيارات، ما يشجع على تطوير قطاع السيارات الكهربائية.

وقالت نانديتا بارشاد، العضو المنتدب في البنك الأوروبي، مجموعة البنى التحتية المستدامة: “إن حلول النقل الجديدة والمستدامة مهمة لبناء اقتصاد أكثر اخضراراً واستدامة في مصر.

وأوضحت أن هذا الاستثمار مع أهداف الرئاسة المصرية بشأن مؤتمر “كوب 27″ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ”.

ومن جهته قال محمد أبوغالي، عضو مجلس إدارة أبوغالي موتورز: “بوصفنا مزوداً رائداً لحلول النقل في مصر، يسرنا أن نواصل شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما يعزز من خططنا للنمو ويسرّع عملية تطوير قطاع النقل الكهربائي في مصر.

وولفت إلي أنه الشركة ستدعم جهود الدولة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 في نوفمبر 2022، وذلك لتحقيق النمو المستدام من خلال هذه الصفقة، بالتعاون مع شركائنا في شركة لندن للسيارات الكهربائية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”.

وقال قدسي رشيد، القائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة: “النقل الكهربائي هو جزء أساسي من التحول الأخضر في مصر، ولكنه ضروري أيضاً لتمكين مؤتمر كوب 27 من تحقيق إنجازات طموحة، موضحًا أن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم هذين الهدفين.

وقالت هنريك تراوتمان، مديرة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الجوار الجنوبية في DG NEAR: “يواصل الاتحاد الأوروبي دعم الأجندة الخضراء في مصر.

وتابعت : أن ضمان الدعم لاستثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيساهم بشكل كبير في تعزيز التنقل المستدام والحد من التلوث في البلاد”.

يشار إلى أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012 استثمر البنك أكثر من 9.8 مليار يورو في 152 مشروعاً في أنحاء البلاد