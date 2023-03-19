لشراء «كريدي سويس».. بنك «يو بي إس» يطلب ضمانات حكومية بقيمة 6 مليارات دولار

يستهدف بنك «يو بي إس» الحصول على ضمانات حكومية بنحو 6 مليارات دولار للاستحواذ المحتمل على بنك «كريدي سويس» المتعثر، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وقال مصدر مطلع إنه من المفترض أن تغطي هذه الضمانات تكلفة تصفية بعض أعمال «كريدي سويس»، إضافةً إلى رسوم التقاضي المحتملة، لكن لا تزال المناقشات جارية وسط عدة سيناريوهات أخرى قيد المراجعة.

وأضاف المصدر «تواجه محادثات حل أزمة الثقة لدى «كريدي سويس» عقبات كبيرة، إذ يتعين إلغاء عشرة آلاف وظيفة في حالة دمج البنكين».

في غضون ذلك، يسعى المنظمون السويسريون لتقديم حل بشأن أزمة «كريدي سويس» قبل فتح الأسواق غدا الإثنين، مع احتمالية استمرار المحادثات خلال يوم الأحد.

وقُدرت قيمة بنك «كريدي سويس» بما يعادل 8 مليارات دولار عند إغلاق السوق يوم الجمعة.

وقال المصدر إن «دويتشه بنك أيه جي» مهتم أيضاً بالاستحواذ على أجزاء من بنك «كريدي سويس»، وأوضح المصدر أن أي صفقة مع البنك الألماني قد تستغرق وقتاً أطول.

من جانبه رفض المتحدث باسم «دويتشه بنك» التعليق على الأمر.

وقال المحلل لدى بنك «كي بي دبليو» توماس هاليت في مذكرة للعملاء يوم السبت «أي صفقة محتملة ستكون مليئة بالتعقيد وعلى رأس هذه التعقيدات الحماية القانونية»، موضحاً «لا يزال الوضع مبهماً لكن يبقى الوضوح أمراً ضرورياً قبل حلول يوم الإثنين».