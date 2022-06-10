«لشدة المراقبة».. ضبط طلاب ألقوا حجارة على أتوبيس نقل أوراق امتحانات بالشرقية

فحصت أجهزة الأمن ما تداول من مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إلقاء شخص حجارة على أوتوبيس خاص بنقل أوراق امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري، تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أتوبيس نقل أوراق إجابات امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية، لتمكنها من ضبط 5 طلاب من الذين يؤدون الإمتحان لقيام أحدهم برشق الأتوبيس المشار إليه بالحجارة، مما أدى لحدوث تلافيات بزجاج الحافلة.

وبمواجهتهم قرروا بأنه عقب خروجهم من الامتحان وتوجههم لمحل إقامتهم شاهدوا الأتوبيس المشار إليه فألقى أحدهم قطعة حجرية على الزجاج مما تسبب في إحداث تلفيات به.

وعللو ذلك بسبب شدة المراقبة داخل الامتحان، واتخذت الإجراءات القانونية في حينه.