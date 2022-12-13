لشبهة الكيدية.. مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن تيسير مطر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفض المجلس طلب النائب العام للإذن برفع الحصانة عن النائب تيسير مطر لسماع أقواله في القضية المقيدة ضده رقم 6668، جنح مصر القديمة لشبهة الكيدية وفقا لتقرير اللجنة التشريعية بالمجلس.

وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ في تقريرها الذي تم عرضه خلال الجلسة العامة اليوم أن العضو أفاد للجنة بأنه حرر شيكا نظير معاملات تجارية بينه وبين الشاكي بموجب دفعات سدد اكثر من 80% من قيمة الشيك، إلا أن الأخير تقدم بشكوي ضد العضو لمطالبته بسداد قيمة الشيك كاملا مرة أخرى.

وترى اللجنة رفض طلب النائب العام لوجود شبهة الكيدية.