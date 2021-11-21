لسوء حالة الطقس .. محافظة مطروح تقرر تعليق الدراسة غدا

قرر اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، تعليق الدراسة غدا الاثنين بمدارس مطروح، مع استمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والأماكن التي تأثرت كثيرا من السيول وسقوط الأمطار، مع الاطمئنان على استقرار حالة الطقس وحتى يسهل حركة وانتقال المواطنين.

وكانت أعلنت 10 محافظات أمس السبت عن استمرار تعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما انضمت محافظات جديدة، للمحافظات الحدودية الشمالية التي سبق وقررت تعطيل الدراسة اعتبارا من اليوم السبت.

وكانت أعلنت 6 محافظات استمرار تعليق الدراسة اليوم الأحد، وهي: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، الدقهلية.

وانضمت محافظتا المنوفية والقليوبية، والقاهرة والجيزة لقرارات تعطيل الدراسة اليوم الأحد، ليصل إجمالي المحافظات إلى 10 محافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متنوعة الشدة في معظم المحافظات المصرية وخصوصًا الشمالية وحتى شمال الصعيد.