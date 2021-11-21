لايف

لسوء حالة الطقس .. محافظة مطروح تقرر تعليق الدراسة غدا

حتى يسهل حركة وانتقال المواطنين
أحمد إسماعيل 6:57 م, الأحد, 21 نوفمبر 21 6:57 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، تعليق الدراسة غدا الاثنين بمدارس مطروح، مع استمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والأماكن التي تأثرت كثيرا من السيول وسقوط الأمطار، مع الاطمئنان على استقرار حالة الطقس وحتى يسهل حركة وانتقال المواطنين.

وكانت أعلنت 10 محافظات أمس السبت عن استمرار تعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

اقرأ أيضا  شراكة بين وزارة التعليم و«شنايدر إلكتريك» و«الأوروبي للتنمية» وصندوق التعليم الخيري

كما انضمت محافظات جديدة، للمحافظات الحدودية الشمالية التي سبق وقررت تعطيل الدراسة اعتبارا من اليوم السبت.

وكانت أعلنت 6 محافظات استمرار تعليق الدراسة اليوم الأحد، وهي: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، الدقهلية.

وانضمت محافظتا المنوفية والقليوبية، والقاهرة والجيزة لقرارات تعطيل الدراسة اليوم الأحد، ليصل إجمالي المحافظات إلى 10 محافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متنوعة الشدة في معظم المحافظات المصرية وخصوصًا الشمالية وحتى شمال الصعيد.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار على السواحل
تعطيل الدراسة في 10 محافظات غدا الأحد لسوء الأحوال الجوية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

ملف الكاتب أحمد إسماعيل

اقرأ أيضاً

الداخلية تنفي ادعاءات الإخوان عن شهادات وفاة لتشكيل عصابي في أسوان

أماني عوض 6:48 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

ضبط مرتكبي واقعة الرقص على سيارة والتلويح بزجاجة خمر في الجيزة

أماني عوض 6:16 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

«أنواع جديدة ومثيرة من الحيوانات».. السيسي يكلف الحكومة بتطوير حديقتي الجيزة والأورمان

صفية حمدي 6:10 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

درجات الحرارة غدا.. طقس لطيف على القاهرة وتساقط للأمطار فى الإسكندرية

عصام عميرة 4:38 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية اليوم الأحد

دعاء محمود 3:00 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

الحكومة : امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى لن تتم من المنزل

منتصر محمود 2:55 م, الأحد, 21 نوفمبر 21