لسوء الأحوال الجوية .. تعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الإسكندرية غدا

أعلن الدكتور هشام جابر ، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا السبت، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة الطلاب.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعلن تعطيل الدراسة غدًا السبت، بجميع مدارس المحافظة، نظرًا لتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وفيستثنى من قرار تعطيل الدراسة بالمدارس كل من “القيادات، أطقم العمل والنوبتجيات” وفق للاحتياجات التى يحددها مديرى الإدارات التعليمية- بحسب القرار.

وأشار المحافظ إلى أن قرار تعطيل الدراسة يأتى فى إطار إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.