لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق موانئ السخنة وشرق وغرب بورسعيد

ويتواجد على أرصفة ميناء السخنة سفينتا حاويات وواحدة سياحية وسفينة معدات و نتظر سفر السفينة السياحية فى الخامسة مساء اليوم .

أعلن المكتب الإعلامى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صحفى .اليوم الاربعاء. أنه تم إغلاق حركة الملاحة مؤقتاً فى موانئ السخنة وبورسعيد وإعلان حالة الطوارئ بالموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وعدم دخول وخروج أى سفينة من وإلى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة ،مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعى للسفن المتراكية على الرصيف.

وجاء فى بيان المكتب الإعلامى أن ميناء السخنة يشهد حالة من عدم الاستقرار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة بسبب سوء الأحوال التى بلغت سرعتها من 25 إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار وانعدام الرؤية الذى يصل الى نصف ميل .

ويتواجد على أرصفة ميناء السخنة سفينتا حاويات وواحدة سياحية وسفينة معدات و نتظر سفر السفينة السياحية فى الخامسة مساء اليوم .

وأضاف البيان أن ميناء بورسعيد أيضا يشهد حالة من عدم الاستقرار فى حالة الجو وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لثلاثة أمتار مما يؤدى الى اضطراب شديد فى حركة الملاحة.

ويتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة، كما يتواجد على أرصفة ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

كما أكد البيان انتظام حركة السفن فى ميناء الأدبية ، حيث تجرى عمليات تداول البضائع على الأرصفة ومنها سفينتا بضائع عامة ، ومن المنتظر دخول اثنتين أخريين (بضائع عامة – صب جاف ) .