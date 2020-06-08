«لسه فيه حالات شديدة».. عوض تاج الدين : لا يمكن الجزم بتراجع شراسة كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة إن لا يمكن الجزم بتراجع شراسة فيروس كورونا لافتا لوجود "حالات شديدة" جاء ذلك في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءا الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى وأوضح…

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة إن لا يمكن الجزم بتراجع شراسة فيروس كورونا لافتا لوجود “حالات شديدة”

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءا الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، أن “الملاحظ في هذه الفترة هو الزيادات العائلية من الإصابات المصاحبة لفترة نهاية شهر رمضان وعيد الفطر والمقاييس العلمية الموجودة لمنحنى الإصابات هي إحصائية وتوقعات تنبأ بالاحتمالات”.

وأضاف: “العلاج المنزلي مع متابعة طبية دقيقة بيجيب نفس النتائج وهناك عشرات من الحالات تعالج من المنازل، الأول إحنا كان عندنا فترة الإعداد بسيطة ومرصودة وكل ما العدد بيزيد بنعمل استعدادات اكتر وبنفتح أماكن مراقبة وعزل وفرز أكتر وده حصل بعد إجازة العيد على طول بفتح اكثر من 380 مركز طبي ومستشفى على مستوى الدولة”.

وتابع: “الحالات البسيطة جدا اللي معندهاش مشاكل صحية واضحة ولا أمراض مزمنة ممكن تعالج في البيت ويتم ملاحظتها ونحن نتابع ناس كثيرة من الأصدقاء والمعارف والأقارب بهذه الطريقة والفكرة كلها إن وهو في البيت لازم يعزل نفسه ومايعديش حد تاني حتى وزارة الصحة بقت تبعت الأدوية حتى المنزل”.

وعن أسعار المستشفيات الخاصة بخصوص علاج مصابي فيروس كورونا ، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة: “أنا تواصلت مع مجموعات من المستشفيات الخاصة وناقشت معاهم تفاصيل الأسعار”.

وأضاف: “فيه مستشفيات معقولة جدا وتضع المصلحة الوطنية في أعينهم ولا يبالغوا في الأسعار وهناك مجموعة بالغت تماما في الأسعار وكان فيه توجه من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لانتقادها ولازم هذه العملية تقف وماتبقاش دي فرصة للاستغلال”.

وتابع: “الأعداد التي تعالج في المستشفيات الخاصة أعداد قليلة جدا داخل عدد محدود من المستشفيات ولكن رغم ذلك في هذه الظروف لا يجب المبالغة أو النظر لتحقيق أرباح”. الصحة : تكثيف المرور على المستشفيات الخاصة للتأكد من عدم المغالاة بأسعار علاج كورونا

وردا على إمكانية تراجع شراسة فيروس كورونا، أجاب: “لسة مانقدرش نقول كدة .. لكن كل ما بيحصل إصابات كل ما يحصل مناعة أكثر كل ما الفيروس يدور كل ما احتمال ما حدته وشدته تقل، إنما لسه فيه حالات بتبقى شديدة ومحتاجة رعاية خاصة، والغالبية العظمى حالات بسيطة جدا”.

وأضاف: “نتعشم إن شاء الله الخطوة التالية اللي كلنا منتظرينها هو وجود أمصال ولقاح ضد الفيروس على وشك إنها تنزل في الأسواق والمعلومات اللي وصلتني بعد اتصالات ومناقشات سيكون الطرح خلال سبتمبر القادم”.

وتابع: “فيه تحليل كامل بتابعه أسبوعيا عن حالات الوفاة وأسبابها والغالبية العظمى من كبار السن والغالبية من أصحاب الأمراض المزمنة”.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة قال في وقت سابق اليوم إنه عرضنا على الرئيس تشكيل فريق عمل لبحث إنتاج لقاح «كورونا» عوض تاج الدين : عرضنا على الرئيس تشكيل فريق عمل لبحث إنتاج لقاح «كورونا»