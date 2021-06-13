استثمار

«لسه بنتكلم معاهم وعاملين شغل خارق».. سميح ساويرس يكشف عن محادثات للاستثمار في مشروع نيوم السعودي

بين أن وزن مصر النسبي من استثمارات شركته يتغير سنوياً مابين 30-40-50% بحسب الظروف والمستجدات في كل عام
المال - خاص 1:11 ص, الأثنين, 14 يونيو 21 1:11 ص, الأثنين, 14 يونيو 21

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كشف المهندس سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم القابضة عن محادثات لشركته مع الرياض، للاستثمار في مشروع نيوم السعودي.

وقال ساويرس في لقاء عبر تطبيق ” زووم ” خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON: “بيتغير من عام لآخر على سبيل المثال عمان استثماراتنا فيها وقت جائحة كورونا كانت صفر مقارنة بسويسرا والتي مثلت أفضل سنة في استثمارات الشركة رغم جائحة كورونا بسبب منع السويسريين من السفر حيث كانوا يأتون لمدينتنا أندرمات «Andermatt» مما حسن إيرادات الشركة في سويسرا في هذا العام”.

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وبين أن وزن مصر النسبي من استثمارات شركته يتغير سنوياً مابين 30-40-50% بحسب الظروف والمستجدات في كل عام “.

وحول زيارته الاخيرة للملكة العربية السعودية ومدى إحتمالية استثماره في مشروع نيوم قال : “لسه بنتكلم معاهم بس الصراحة هما عاملين مجهود خارق واعتقد أننا لو تعاونا مع السعودية ممكن يبقى البحر الأحمر أفضل بكثير من البحر الابيض المتوسط في سياحة ” اليخوت وغيرها “.

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وأضاف: “ما فيش أي سبب منطقي يخلي حد يروح جزر المالديف وموريشيوس، ويسافر بالطيارة 10 ساعة في ظل إمكانيات البحر الأحمر شريطة أن يتم تطوير البحر الأحمر بالتعاون مع السعودية لتحويله لمنطقة سياحية ضخمة وجذابة مع تطبيق السعودية لخططها في مشروع نيوم”.

وتابع: “في زياراتي خطط المملكة للبحر الأحمر حتى بعيداً عن مشروع نيوم لقيت شغلهم وخططهم ممتازة وفيها أفضل المهندسيين والخبراء والصراحة مالقتش غلطة”.

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