لسماع آراء المستثمرين.. لجنة برلمانية تعقد جلسات استماع لمشروع قانون الصناعة الموحد

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم، خلال جلسة استماع بمشاركة عدد من رجال الصناعة ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات.

وأكد معتز محمود أهمية وجود قانون موحد للصناعة، وأنه سيتم تحديد أكثر من جلسة استماع وآراء للمستثمرين.

وأكد علاء قريطم أن مشروع القانون في 125 مادة حيث ينظم القانون آليات والهيئات الصناعية ودمج بعض الهيئات وإنشاء مجلس أعلى للصناعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتولى وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات للقطاع الصناعي.

وقال قريطم إن مشروع القانون يتضمن أيضا إنشاء بنك للمعلومات الصناعية لتنمية الموارد لتنظيم الصناعة.. مشددا على أهمية الذكاء الصناعي وتفعيل دوره خلال مشروع القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع ، أن قانون الصناعة الموحد له أهمية كبيرة نظرا للتداخل والتشابك بين الوزارات المختلفة وجهات الولاية كما أنه سيساهم في زيادة الاستثمار لما يحمله من مواد من شأنها التخفيف عن كاهل المستثمر .

وأكد قريطم أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محوار رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً فى إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهود كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار وفي هذا الإطار صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعي لتنظيم هذا القطاع الحيوى، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير أن تشريعات الصناعة القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة.

وتابع قريطم: إنه نظرا لما يشهده العالم الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، انعكس ذلك على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل وموحد للصناعة.