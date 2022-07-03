«لسفر زوجها للخارج».. سيدة تختلق واقعة خطفها وأبنائها وتطلب فدية

اختلقت سيدة واقعة خطفها وأبنائها الأربع بسبب سفر زوجها للعمل خارج البلاد، وأرسلت له رسالة طلبت منه فدية مالية نظير إطلاق سراحها، بعدما استأجرت شقة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط ، بلاغًا من شخص تغيبت نجلته “ربة منزل” -مقيمة بذات الناحية، وبرفقتها أنجالها 4 أطفال- وذلك عقب خروجها وبحوزتها هاتفها للتوجه لإجراء كشف طبي بإحدى العيادات الطبية كائنة بدائرة قسم ثان أسيوط.

وعقب ذلك أرسلت رسالة نصية من هاتفها لزوجها “متواجد بإحدى الدول”، تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وحقيقة الواقعة تتمثل في ترك المذكورة المنزل بإرادتها بسبب سفر زوجها الدائم والتوجه برفقة أنجالها بمساعدة شخص للإقامة بشقة مستأجرة بمنطقة المرج بالقاهرة، وعقب ذلك أرسل رسالة نصية من هاتفها لزوجها، متواجد بإحدى الدول، تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

وأمكن ضبطها وبرفقتها أنجالها، وبحوزتها هاتفها المحمول المُستخدم في إرسال الرسالة السابق الإشارة إليها.

وبمواجهتها والشخص القائم بمساعدتها، إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.