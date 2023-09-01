«لسرقة ذهبها».. سيدة ونجلتها وزوجها يقتلون «مسنة» داخل شقتهم بالإسكندرية

ارتكبت سيدة ونجلتها وزوجها جريمة قتل «مسنة» داخل شقتهم في منطقة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية، بعدما استدرجوها ثم اعتدوا عليها حتى فارقت الحياة بغرض التمكن من سرقتها، ثم ألقوا الجثمان على سلم العقار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الحادث، بعدما تلقى قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جُثة ربة منزل في أحد العقارات بالمنطقة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة ربة منزل ونجلتها وزوج نجلتها -لهم معلومات جنائية- مُقيمين بالعقار محل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واعترفوا بالاتفاق فيما بينهم على سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها.

وأضاف المتهمين أنه بتاريخ الواقعة استدرجت الأولى والثانية المجني عليها للشقة سكنهما كونهما تربطهما علاقة جيرة سابقة، واعتدت عليها حتى فارقت الحياة واستولت على مشغولاتها الذهبية عبارة عن 6 غوايش، سلسلة، قرط، خاتم، مبلغ مالي.

ولفتوا إلى أنه عقب ذلك أخبرا الثالث وتسليمه خاتم ذهبي خاص بالمجنى عليها لبيعه وإحضار سيارة لمساعدتهم في التخلص من الجثمان، وقام ببيع الخاتم الذهبي (لأحد الأشخاص -مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية “سىء النية”، ولم يفى بوعده لهما ولم يُحضر السيارة.

وأكدوا على أنه لدى محاولتها التخلص من الجثمان وأثناء نزولهما بها على سلم العقار شعرت بهما إحدى الجارات، فقامتا بترك الجثمان بمكان العثور وانصرفتا خشية إفتضاح أمرهما.

وأرشدوا عن المشغولات الذهبية المستولي عليها بمسكنهما وإنفاق المبلغ المالي، وأمكن ضبط العميل سيئ النية وبحوزته الخاتم، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.