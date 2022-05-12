لسرقة «توك توك».. كواليس قتل مواطن في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة قتل مواطن في محافظة البحيرة ، بعدما تلقي مركز شرطة إيتاي البارود بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مستشفى عن استقبالها جثة بائع متجول، وبها جروح طعنية بالجسم.

وبسؤال والد المتوفي عامل قال إنه أثناء تواجده ونجله بمسكنهما تناهى لسمع نجله صوت خارج المسكن، ولدى توجهه لاستبيان الأمر شاهد أحد الأشخاص أثناء محاولة سرقة مركبة “توك توك” ملك زوج شقيقته أثناء تركها أمام المسكن.

وأضاف أنه أثناء محاولته الإمساك بالسارق تعدى عليه الأخير بسلاح أبيض، فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي، بمشاركة قطاع الامن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ومحاولتهما سرقة مركبة “توك توك”، باستخدام سيارة نقل ملك، وقيادة أحدهما.

وأرشدا عن السيارة والأداة المستخدمين، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.