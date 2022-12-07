«لسرقة تروسيكل».. كشف لغز العثور على جثمان شاب بمجرى مائي بالبحيرة

كشفت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي في الإسكندرية ، عن ملابسات واقعة قتل سائق دراجة نارية، بعدما توصلت إلى الجناه، واعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض سرقته، والتخلص من جثمانه في مجرى مائي بمحافظة البحيرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية ، بلاغًا من شخص عن غياب نجل شقيقته (سائق دراجة نارية “تروسيكل”).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “شخصين”، بعد استدراجهما المتغيب إلى الدراجة النارية خاصته، بزعم توصيلهما لمحافظة البحيرة.

واتضح من التحريات أنه لدى وصولهم لمنطقة زراعية بمدينة كفر الدوار اعتدى أحدهما عليه بسلاح أبيض “سكين”، الذي أودى بحياته واستوليا على الدراجة ومتعلقات المجني عليه، وهي: مبلغ مالي، هاتف محمول.

وأشارت التحريات إلى أنهما ألقيا بجثته في إحدى المجاري المائية بذات المنطقة ولاذا بالهرب، مستقلين الدراجة النارية “التروسيكل” الخاص بالمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما المبلغ المالي، الهاتف المحمول المستولي عليهما، السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشادهما توصل إلى الدراجة المستولي عليها، واستخرج الجثمان.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.