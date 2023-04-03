«لسرقة تاكسي».. حل لغز قتل سائق وإلقاء جثمانه في الطريق الإقليمي

كشفت أجهزة البحث الجنائي، عن لغز جريمة قتل سائق بعد العثور على جثمانه، وبها إصابة بعيار ناري من الظهر وملقاه في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة ، بعد اتضح أن الجناة استوقفوا المجني عليه بدعوى توصيلهم إلى محافظة المنيا، ثم أنهوا حياته ليتمكنوا من سرقة التاكسي قيادته.

قتل سائق تاكسي

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بارتكاب جريمة قتل السائق، وعرضهم على جهات التحقيق.

كشف تفاصيل الواقعة، أجهزة البحث الجنائي في مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة ، بعد تلقي بلاغًا بالعثور على جثة شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة- مُبلغ بغيابه وبها عيار ناري بالظهر، وفي وقت لاحق عُثر على سيارة تاكسي، ملك المجني عليه، وبه آثار دماء بدائرة مركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا.

وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما طبنجة محدث صوت، فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، 3 هواتف محمولة من بينهم اثنين خاصين بالمجني عليه.

الجناة: استوقفناه من الدائري وقتلناه لسرقته

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى استيقاف المجني عليه أعلى الطريق الدائري بمحافظة القليوبية بزعم توصيلهما بالسيارة قيادته لمحافظة المنيا، وأثناء سيرهم بالطريق الإقليمي (مكان العثور) هدده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما لسرقة التاكسي الخاص به، إلا أنه رفض فتعديا عليه بالضرب ولدى مقاومته أطلق أحدهما عيار ناري تجاهه من فرد خرطوش، مما أدى لوفاته.

واستوليا على التاكسي، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، وتركهما السيارة المُشار إليها بمكان الواقعة بقصد التصرف فيها لاحقًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.