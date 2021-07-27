لسداد مقدم الثمن .. إعداد كشوف الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع بمطروح

علمت “المال” أنه تم إعداد كشوفات حديثة لعدد من ملفات المواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين الأوضاع لبعض المساحات فى نطاق محافظة مطروح، والتى تم تسعيرها بلجنة البت في ظل قانون 144 لسنة 2017، والذين استوفوا الشروط تمهيدا لاستكمال باقى الإجراءات.

وكشفت مصادر مُطلعة لـ”المال” عن أنه تم إعداد كشوف ببعض الطلبات المقدمة فى ظل القانون 144 لسنة 2017، وذلك بهدف قيام أصحابها بسداد مقدم الثمن وكامل الثمن لإنهاء إجراءات التعاقد.

وأوضحت المصادر أن عدد تلك الملفات يبلغ مائة وسبعة وثلاثون طلب مقدم، وتتوزع فى نطاق عدد من مراكز محافظة مطروح، ولا تنحصر جميعها فى نطاق مركز واحد.

وشدّدت المصادر على ضرورة توجه المواطنين الآتي أسماؤهم بالكشوفات إلى منظومة التقنين بديوان عام محافظة مطروح لسداد مقدم الثمن وكامل الثمن لإنهاء إجراءات التعاقد بشأن الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع فى ظل قانون 144 لسنة 2017 والتى تم تسعيرها بلجنة البت.

وكما تتضمن تلك الملفات ثلاث طلبات مقدمة من مركز مدينة السلوم وخمسة طلبات مقدمة من مركز الضبعة، واثنتي وعشرين طلبا من مركز العلمين، وتسعة عشر طلباً من مركز سيوة.

وتضمنت الملفات الموجودة بالكشوفات أيضا ثلاثة عشر طلبا من مركز النجيلة، وطلبين فقط من مركز برانى، بينما استحوذ مركز مطروح على معظم الطلبات المقدمة بالكشف ليشمل ثلاثة وسبعون طلب مقدم.

وذكرت المصادر أن تلك الكشوفات تتضمن اسم المركز ومقدم الطلب والمساحة ورقم التليفون هى عدد، وعلى مدار الفترات تم البدء فى تسليم بعض العقود الخاصة بأراضى المبانى لعدد من المواطنين، بعد التوقيع عليها وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك فى إطار خطة تقنين أوضاع واضعى اليد من أبناء المحافظة ومراعاة البعد الاجتماعى مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم، واسترداد حق الشعب ووقف أى تعديات على أراضى الدولة.