لسداد مديونيات.. الحكومة تخصص أرض المعارض لبنك الاستثمار القومي

نص مشروع القرار على أن يكون بدء الدراسة في الكلية بموعد أقصاه سبتمبر 2023، مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض هما أرض المعارض بمدينة نصر، وأرض مكتبة الإسكندرية في مدينة السادس من أكتوبر، لصالح بنك الاستثمار القومي، لاستخدامهما في عدة مشروعات.

وتم التنويه إلى أن ذلك يأتي سداداً لكامل المديونية المستحقة على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ” أرض المعارض “، وجزء من المديونية المستحقة على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الأخرى خلال اجتماعه تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 199 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة، بإسم جامعة حورس، بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات الجامعة.

ونص مشروع القرار على أن يكون بدء الدراسة في الكلية بموعد أقصاه سبتمبر 2023، مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي.

وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على المنشآت وبرنامج التشغيل، ونوه إلى أن خطوة إضافة كلية الطب إلى جامعة “حورس” تهدف إلى تزويدها بكافة التخصصات وتقليل فرص الاغتراب