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«لسداد ديونها».. أب يشترك مع آخرين لتصوير فيديو اعتداء عليه لإعادة ابنته

في محافظة القليوبية.
أماني عوض 5:12 م, الأثنين, 10 يناير 22 5:12 م, الأثنين, 10 يناير 22

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توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابسات شكوى وردت لوزارة الداخلية تحمل فيديو اعتداء على شخص، واتضح أنه اشترك مع آخرين على تصوير الفيديو لإجبار ابنته على العودة لمسكنها بعدما تركت بسبب خلافات مالية مع آخرين بمحافظة القليوبية.

كانت شكوى وردت عبر البريد الخاص بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع “فيس بوك”، تضمن مقطع فيديو بشأن تعدى شخص وسيدة على آخر وسبه وتهديده.

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وعلى الفور، تواصلت مع صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنها سيدة -مقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية- وبسؤالها قررت بوجود خلافات مالية بينها وإحدى السيدات.

وأضافت أن المذكورة وزوجها صورت مقطع الفيديو المشار إليه، وأن والدها هو الشخص المتعدى عليه في الفيديو.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بالاتفاق مع والد الشاكية على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، وإرساله للشاكية لإجبارها على العودة للقرية، نظراً لتركها محل إقامتها حاليًا لسداد ما عليها.

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وأوضحت أنهما لم يقما بالاعتداء على والدها بالضرب، وباستدعاء والد الشاكية أيد ما جاء بأقوال المشكو في حقهما، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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