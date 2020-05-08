لايف

لست قلقًا.. ترامب: كورونا سيختفي دون لقاح

عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 75 ألف شخص
المال - خاص 11:04 م, الجمعة, 8 مايو 20 11:04 م, الجمعة, 8 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وباء كورونا سيختفي دون لقاح، غير أنه لم يقدم أي دليل يدعم كلامه، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله “إنني راض عن تدابير مواجهة كورونا التي اتخذها البيت الأبيض، ولست قلقًا”.

وصرح ترامب في وقت سابق من اليوم بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.

يذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 75 ألف شخص، وتحتل البلاد المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.

وكان ترامب في تصريحاته السابق قد توقع وصول حصيلة الضحايا إلى ما بين 60 و70 ألف حالة، وشكك في إمكانية وصولها إلى 100 ألف.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

ترامب يتعهد بتقديم تقرير دقيق حول أصل فيروس كورونا في الوقت المناسب

المال - خاص 7:50 م, الثلاثاء, 5 مايو 20

بيل جيتس: النظام الصحي الأمريكي ينتج أرقام اختبارات زائفة عن كورونا

المال - خاص 9:31 م, السبت, 2 مايو 20

ترامب: منح المصادقة على دواء أمريكي واعد لعلاج فيروس كورونا

المال - خاص 10:28 م, الجمعة, 1 مايو 20

«علي بابا» تطلق منصات جديدة لتحديد مواعيد اختبارات الحمض النووي لفيروس «كورونا»

خالد بدر الدين 8:59 ص, الأثنين, 27 أبريل 20

منها حقن المصابين بالمطهرات.. ترامب يقترح أفكارًا طبية للقضاء على «كورونا»

محمد بدر 9:36 م, الجمعة, 24 أبريل 20

ترامب يهنئ المسلمين بحلول رمضان ويشدد على أهمية الصلاة لمواجهة «كورونا»

مصطفى الجُدي 12:38 ص, الجمعة, 24 أبريل 20