لسابع مرة.. المركزي التركي يثبت سعر الفائدة عند 14%

أصدر البنك المركزي التركي قرارا بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 14% وكانت التوقعات تتجه لتثبيت المركزي لأسعار الفائدة عند 14%، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وكان المركزي التركزي التركي أبقى على سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الـ 6 الماضية وذلك منذ بداية العام الجاري، ليصبح التثبيت الحالي هو السابع على التوالي.

جاء قرار المركزي التركي بعد أقل من يومين على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التزام البلاد بسياسة الفائدة المنخفضة، بالتزامن مع وصف معدلات التضخم القياسية التي تشهدها تركيا بأنها غير مبررة.

الليرة

وتراجعت الليرة التركية في تعاملات اليوم الخميس أقل من 1% نزولا إلى مستويات قرب 17.7385 ليرة / دولار مقابل مستويات 17.6034 ليرة / دولار بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وفي المقابل انخفض جرام الذهب – ليرة تركية بأكثر من 1% نزولا إلى مستويات دون الـ 955 ليرة للجرام بتراجع يتجاوز الـ 14 ليرة للجرام مقابل مستويات قرب الـ 970 ليرة للجرام خلال تعاملات أمس.

مستهدف التضخم

تماشيا مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، سيواصل البنك المركزي التركي بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له في إطار إستراتيجية الليرة، حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم وهدف متوسط المدى 5%،إن الاستقرار الذي يتعين تحقيقه في المستوى العام للأسعار سيؤثر إيجابيا على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض أقساط مخاطر الدولة، واستمرار استبدال العملة العكسي والاتجاه التصاعدي في احتياطيات النقد الأجنبي، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل.