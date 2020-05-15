لسائقي السيارات.. الشرقية تبدأ فرض غرامة 100 إلى 5 آلاف جنيه على عدم ارتداء «الكمامة»

عدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات، وفرض غرامة مالية على عدم ارتدائها

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءً على القناة المصرية الأولى إنه تم التأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات، وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات، وفرض غرامة مالية على عدم ارتدائها.

وأضاف أن الغرامة تبدأ من 100 جنيه حتى 5 آلاف جنيه، وتواصلنا مع المجتمع المدني لتوفير الكمامات في مختلف المواقف، بحيث ماحدش يركب سيارة بدون كمامة وادينالهم 48 ساعة فترة سماح حتى نصبح جاهزين للتطبيق من بكرة، واليوم تم تعقيم مختلف الميكروباصات والمواقف.

«صحة البرلمان» : إلزام المواطنين بارتداء الكمامات يجب أن يصاحبه إتاحتها

وكانت الدكتورة إليزابيس شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قالت إن تطبيق غرامة على عدم ارتداء الكمامات في الشوارع يجب أن يكون ذلك متزامنا مع إتحاحتها في الصيدليات وبأسعار مناسبة يستطيع المواطن تحملها للوقاية من فيروس كورونا

وأضافت في لقاء له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري أن هناك مشروع قرار من اللجنة لتعديل قانون 137 لسنة 1958 وهو قانون الوقاية من الأمراض المعدية لإلزام المواطنين بلبس الكمامة وتوقيع عقوبة تتراوح بين 300 جنيه و5 الاف جنيه وزيادة الغرامة بعد تكرار المخالفة.

وزير الانتاج الحربي : سنصل إلى إنتاج 4.5 مليون كمامة يوميًا بنهاية الشهر

يذكر أن وزير الدولة للإنتاج الحربيّ قال نعمل حالياً على تكثيف إنتاجنا في المصانع الحربية من الكمامات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج منها بنهاية هذا الشهر نحو 4.5 مليون كمامة يومياً.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 21 وفاة.

وأشارت إلى خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة. الصحة تعلن تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 21 وفاة «صحة البرلمان» : إلزام المواطنين بارتداء الكمامات يجب أن يصاحبه إتاحتها