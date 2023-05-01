«لزيادة مشاهدات تيك توك».. ضبط المتهم بقيادة سيارة بدون إطارات في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على تطبيق “تيك توك”، يظهر خلاله شخص أثناء قيادة سيارة ونزع عجلة القيادة، حال السير معرضًا حياته والآخرين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة والشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين وجود بعض المخالفات المرورية في السيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتصوير ونشر مقطع الفيديو على تطبيق “تيك توك”، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المذكور لتعريضه حياة المواطنين للخطر، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السيارة للمخالفات المرورية.