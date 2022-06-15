لزيادة متابعيه عبر «فيس بوك».. ملابسات فيديو رشق سيارة شخص بالحجارة في الطريق السياحي

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إدعى خلاله شخص تعرض سيارته للرشق بالحجارة بقصد السرقة أثناء سيره في الطريق السياحي، بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، لافتًا إلى سابقة تعرضه لواقعة مماثلة في غضون شهر 12 من العام الماضي.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن التوصل للقائم على نشر مقطع الفيديو سائق -مقيم بمحافظة الجيزة “قائد السيارة المشار إليها.

وباستدعائه وسؤاله قال إنه بتاريخ 10 الجاري أثناء سيره بالطريق الدائري بين منطقتي أعلى المنصورية وأعلى الليبني قبل الطريق السياحي، فوجئ بكسر الزجاج الخلفى للسيارة وأنه لم يشاهد أحد على الطريق أو أحد يلاحقه.

وأضاف أنه لدى توقفه لم يعثر علي ثمة أحجار ولم يحرر محضر بالواقعة، وأن الواقعة التي إدعى تعرضه لها في شهر 12 من العام الماضي، قرر بأنها حدثت بنطاق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعدم تحريره أية محاضر.

وأضاف أنه نشر مقطع الفيديو كنوع من الإثارة لزيادة متابعية على موقع “فيس بوك”، واتخذت الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.