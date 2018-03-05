بورصة وشركات

لرقابة المالية توافق على زيادة رأس المال المصدر للمصريين للإسكان والتنمية

رجب عزالدين وافق الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح الخاص بسير شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر. وتقدمت الشركة الاسبوع الماضى بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 183.3 مليون جنيه إلى 206.3مليون جنيه…

6:58 م, الأثنين, 5 مارس 18 6:58 م, الأثنين, 5 مارس 18

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رجب عزالدين

وافق الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح الخاص بسير شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

وتقدمت الشركة الاسبوع الماضى بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 183.3 مليون جنيه إلى 206.3مليون جنيه بزيادة قدرها 22.92 مليون جنيه موزعة على  11.4 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنيه تمول من الأرباح المرحلة للشركة.

وارتفعت أرباح الشركة بنيبة 43% تقريبا خلال 2017 لتسجل  27 مليون جنيه تقريبا  مقابل ثافى ربح قدره 19 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 183.39 مليون جنيه، موزعا على 91.69 مليون سهم، بقمية اسمية 2 جنيه للسهم.
 
 
 

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