لرفع توصياتها للحكومة.. «تعليم النواب» تطالب بدراسة مستوي أداء المستشفيات الجامعية

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، الجهات المعنية بدراسة مستوى الأداء لكافة المستشفيات الجامعية، وكذا دراسة أخرى بشأن مدى التعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، اليوم، مشروعات موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات – مستشفيات جامعية) ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وقال سامي هاشم: اللجنة ستقوم بالنظر في هذه الدراسات المطلوبة فور تقديمها، وبناء علي ذلك سيتم رفع توصياتنا ومطالبتنا لمجلس الوزراء، إذ يجب أن يكون هناك تعاون في هذا المجال.

من جانبها، شددت النائبة الدكتورة ماجدة بكري، علي ضرورة التوصية بعدم إنشاء كليات طب جديدة بالجامعات الحكومية دون مستشفي جامعي، لاسيما فى ظل المشكلات التي ظهرت مؤخرا بشكوي بعض الجامعات من استمرار كليات الطب بها لسنوات دون وجود مستشفي جامعي مما يدخلنا في إشكاليات معقدة.

وحرص رئيس اللجنة علي الوقوف علي مدي تنفيذ التوصيات البرلمانية فيما يخص الجامعات الحكومية المصرية والمستشفيات الجامعية المرتبطة بها خلال العام الجاري، وفي مقدمتها تخصيص مبني للجامعات الحدودية، وذلك بالقاهرة أو العاصمة الإدارية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي: كان هناك مطلب تكرر سنويا للجامعة بأن يكون لها عمارة ثم خفضه إلي دورين وأخيرا شقتين، لتكون مقر للجامعات الحدودية في محافظة القاهرة، لكن لم ينفذ شيء.