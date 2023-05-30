لرائدات الأعمال في مجال الطبخ بالمنزل.. تخريج الدفعة الأولى من برنامج «مطبخك أونلاين»

أقامت شركة “نستله مصر” حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج “مطبخك أونلاين”، الذي أعلن عنه في شهر مارس الماضي، بهدف تأهيل رائدات الأعمال الشابات أصحاب مشروعات الطبخ من المنزل لتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم، في إطار استراتيجية الشركة لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات وتوفير فرص تدريبية مناسبة تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأوضحت مهيرة حسن رئيس قطاع العلاقات المؤسسية والاستدامة لشركة نستله مصر، أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين السيدات وتعزيز حصولهن على فرص عمل مناسبة لظروفهن الأسرية، وخبراتهن المهنية، وذلك لإيمانها بأن تمكين المرأة هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمع أكثر ازدهارًا. مشيرًة إلى أن نستله مصر تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير فرص الدعم المناسبة للسيدات.



البرنامج تضمن 3 مراحل أساسية الأولى مرحلة ما قبل الإطلاق، والتي تضمنت 20 سيدة تلقوا دورة تدريبية عملية مع طاهيين محترفيين مقسمين إلى مجموعتين في أكاديمية Monappetit للطهي “الحلويات – والحوادق”



وأوضحت أن المرحلة الثانية من البرنامج كانت على 3 أيام تدريبية عملية في Monapetit Academy بينما تضمنت المرحلة الثالثة برنامج تسريع الاعمال لمدة 8 أيام تدريب مكثف على مدار شهر مايو،تم خلالها تعليم السيدات المشتركات أساسيات البيزنس ومناقشة التحديات التي يمكن أن يمرون بها.

وتابعت :” حضرت المشاركات في البرنامج دورات تدريبية حول ريادة الأعمال وشملت الجلسات استشارة وتوجيه فردي حول كيفية توسيع نطاق أعمالك.ولفتت إلى أن المشاركات فى نهاية البرنامج قدموا عروض عن كيفيه الاستفادة من البرنامج و حصلوا علي شهادات دولية، وتخطط نستله أن يكون هذا البرنامج مستدامًا بمؤشرات أداء رئيسية واضحة، وعقد المزيد من الدورات لعدد أكبر من المستفيدات.

يشار إلى أن شركة نستله مصر تتبنى عدة مبادرات في مجال دعم وتمكين السيدات والفتيات، وقد أطلقت في وقت سابق حملة “علشان انتي_بنت” لدعم الفتيات وتسليط الضوء على النماذج الناجحة في مختلف المجالات، تحت رعاية المجلس القومى للمرأة و بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية ، بهدف دعم الفتيات في جميع مجالات الحياة دون حصرهن في أدوار بعينها، أو فرض قيود عليهن وحرمانهن من حقهن في ممارسة مختلف الأعمال، بما يحقق لهن المساواة والاستفادة من كفاءاتهن وقدراتهن.



شركة نستله مصر شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نستلة أس إيه التى يقع مقرها فى سويسرا والتي تعد أكبر شركة فى العالم فى مجال التغذية، تواجدت منتجات شركة نستله فى مصر منذ عام 1870 عن طريق المستوردين، وبدأت الشركة عملياتها فى مصر عام 1988 على مدار تاريخها الطويل في مصر، استطاعت نستله النمو بحجم أعمالها فلديها أكثر من 3000 موظف وتوفر أكثر من 8000 وظيفة غير مباشرة في 3 مصانع مخصصة لخدمة العائلات المصرية وتقديم منتجات لذيذة وصحية ومنها نسكافيه ، نستله بيور لايف ، نيدو ، نيسكويك ، ماجي ، كيت كات ، سيريلاك وغيرها الكثير. أن خلق قيمة مشتركة في المجتمع هو واحد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية نستله ، ولذلك فقد أقامت العديد من الشراكات مع الهيئات المحلية والدولية والحكومة بما في ذلك وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي