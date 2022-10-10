لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال.. «IEEE» تعلن انطلاق مبادرة التعاون الحكومي الصناعي

أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع إدارة التكنولوجيا IEEE TEMS -والمؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE اليوم عن انطلاق فعاليات مبادرة التعاون الحكومي الصناعي الأكاديمي GIA Initiative التي تتضمن عددا من الأنشطة الرئيسية وهي GIA HUB الذي يجمع بين الهيئات الحكومية والصناعية والأكاديمية في الشرق الأوسط وأفريقيا ، بهدف رأب الفجوة بين الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ، بمشاركة 16 دولة عربية وإفريقية وهم الإمارات العربية المتحدة ، الجزائر ، البحرين ، مصر ، الأردن ، لبنان ، المملكة العربية السعودية ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، تونس ، كينيا ، أوغندا ، نيجيريا ، رواندا وجنوب إفريقيا.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 42 لـ «جيتكس جلوبال 2022» الذى ينعقد في الفترة من 10 – 14 أكتوبر الجاري تحت شعار الاتصالات والتقنيات لمرحلة التعافي التام من أزمة كوفيد-19.

وتعقيباً على هذا البيان ، قال محمود كشك مدير إدارة المشروعات بمؤسسة GIE :” إننا سعداء اليوم بإطلاق مبادرة التعاون الحكومي الصناعي الأكاديمي GIA Initiative التي تعد مظلة رئيسية تتبنى العديد من الأنشطة والفعاليات الداعمة لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة العربية والأفريقية ، مشيراً إلى أن إطلاق المبادرة الجديدة عبر نافذة جيتكس جلوبال في دورته 42 يعكس مدى إيماناً بأهمية هذا الحدث الذي يعد منصة رئيسية ومتكاملة تتيح للقائمين على الصناعة السير قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة ، وترسيخ رؤى القيادات السياسية التي تدعم الدفع بقاطرة التحول الرقمي وتعظيم مكانة الاقتصاد القائم على المعرفة التقنية “.

كما من المنتظر أن تشهد مبادرة التعاون الحكومي الصناعي الأكاديمي GIA Initiative تنظيم منتدى GIA الذي ينعقد للمرة الأولى ويستضيف نخبة من أبرز خبراء التكنولوجيا من المؤسسات الحكومة والهيئات الصناعة والأوساط الأكاديمية من جميع أنحاء العالم ، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية بما في ذلك الاتجاهات المستقبلية في مجال الابتكار وريادة الأعمال والحوكمة القائمة على البيانات وطرق العمل المرنة.

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المنتدى عدد من الجلسات من أبرزها “مستقبل التعاون الصيني العربي” في مجال الابتكار وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى جلسة لبحث أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الـ fintech وهي الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا.

ومن المقرر أن يستضيف المنتدى عرضا تفصيليا لقصص نجاح المشروعات الفائزة في هاكاثون الإمارات وغيرها من الجلسات.



وفي سياق متصل ، فإن مبادرة التعاون الحكومي الصناعي الأكاديمي GIA Initiative ستشهد حفل إعلان نهائيات تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في دورته السادسة والذي يقام بمشاركة 40 فريقا من 12 دولة عربية هى الجزائر ، البحرين ، مصر ، الأردن ، لبنان ، المملكة العربية السعودية ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، تونس ، والإمارات العربية المتحدة.