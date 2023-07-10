لدعم صغار الصيادين.. المهندس للتأمين توقع بروتوكول تعاون مع "صناع الخير"

وقعت شركتا المهندس للتأمين والمهندس لتأمينات الحياة بروتوكولًا للتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، في خطوة تستهدف دعم صغار الصيادين بالأقصر وتوفير فرص عمل ودخل ثابت لهم، من خلال إطلاق مبادرة (مراكب رزق)، والتي تهدف إلى دعم الصيادين بالمحافظات التي تنتشر بها حرفة الصيد وتدريبهم على الطرق الحديثة للصيد وتوفير الأدوات الحديثة، ومن خلال المبادرة لا يتحمل الصياد أي تكاليف تذكر للمركب الجديد أو أدوات الصيد، ويجري تدريبه وتأهيله ومراعاة كافة القواعد الخاصة بالصيد حتى لا يساهم في إفساد أو إهمال الثروة السمكية.

ووقع بروتوكول التعاون عن شركة المهندس للتأمين، خالد عبد الصادق؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وعن شركة المهندس لتأمينات الحياة، مصطفى صلاح؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وعن مؤسسة صناع الخير للتنمية، هاني عبد الفتاح؛ المدير التنفيذي، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن.وفي هذا السياق، صرح خالد عبد الصادق؛ الرئيس التنفيذي لشركة المهندس للتأمين، إن الشركة تسعى دائمًا أن تكون عنصرًا فعالًا في خدمة المجتمع المصري وتحقيق التمكين الاقتصادي لفئات الشعب المختلفة.

وأضاف أن دور شركات التأمين، باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية، يتجاوز تغطية الأخطار التي تواجه المجتمع من خلال وثائق التأمين، مشددًا على أهمية الدور المجتمعي والمسئولية المجتمعية لشركات التأمين والتي تعمل من خلالها على زيادة الوعي التأميني، ما ينعكس بالضرورة على الاقتصاد القومي وعلى شركات التأمين نفسها.

في نفس السياق، أشار مصطفى صلاح؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن هدف الاشتراك في المبادرة فتح أبواب للرزق المستمر وتوفير الدخل الثابت للصيادين في مجال مهنتهم إيمانًا بدور المجتمع في دعم كافة فئات المجتمع وتحقيق حياة كريمة لأسرهم.

جدير بالذكر، أن شركتي المهندس للتأمين والمهندس لتأمينات الحياة، أبرمتا في يونيو من العام الماضي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير، لتنمية وتطوير قرية الجبلاية بمركز طامية في محافظة الفيوم، في إطار مسئولية شركة المهندس لتأمينات المجتمعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.