لدعم رواد الأعمال ..البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة بي تك

وقع البنك الاهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة بي تك للتجارة والتوزيع بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقد قام بتوقيع الاتفاقية يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، ومحمود خطاب، المدير التنفيذي لشركة بي تك للتجارة والتوزيع، وبحضور طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري، وفرق العمل من الجانبين.

وأكد يحيي ابو الفتوح على الدور الرائد والمتنامي للبنك الأهلي المصري في التوسع ودعم خطط الشمول المالي وتطوير الحلول التمويلية لكافة الشرائح والقطاعات، ومنها قطاع التجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية، خاصة ان استراتيجية البنك تستهدف تمويل المشروعات القومية والتنموية والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها حجر الأساس لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في مصر، ليساهم بذلك في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلي أن البنك الأهلي المصري دائم الدعم لرواد الأعمال، سواء الناشئين أو ممن يلعبون دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد المصري، حيث يحرص البنك على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية، سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل.

وأكد طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري، على أن البروتوكول يعد امتدادا لمجهودات البنك الأهلي المصري في توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه، وسعيه الدائم لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، حيث يتيح البنك حلول تمويلية متخصصة لمنظمات لكافة القطاعات، بما في ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن توقيع هذا البروتوكول سيتيح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التمويل اللازم لشراء الأجهزة، والمعدات، والأدوات الكهربائية، الخاصة لتجهيزات المطاعم والكافيهات الثابتة والمتحركة التي يتم توفيرها من خلال الشركة، الأمر الذي يعزز من سهولة وكفاءة العمليات، وهو ما يخلق فرص للتوسع للأعمال القائمة وتوفير التمويل والخدمات الاستشارية والتدريبية، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في القطاع والمعدات والأدوات الكهربائية.

وأعرب عن توفير خدمات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، ليساعد بذلك الشركات على تحقيق نمو مستدام، وذلك في مختلف القطاعات من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات.

وأشار محمود خطاب، المدير التنفيذي لشركة بي تك للتجارة والتوزيع، أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يهدف إلي توسيع نطاق أعمالنا الموجه لخدمة التجار، من خلال إتاحة الأجهزة الكهربائية و الأدوات و التجهيزات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع البنك بشأن توفير آليات تمويلية خاصة لأصحاب تلك المشروعات،

وأضاف أن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية “بي تك” الهادفة لتنمية قطاعات أعمالها المتنوعة، والمساهمة في تطوير الخدمات الموجهة للتجار، خاصة أن بي تك تولي اهتمامًا كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لما يقدمه من فرص هائلة للنمو وخلق فرص للعمل، بالتحديد في قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، خاصة أن استراتيجية الدولة تدعم تنمية هذا القطاع.