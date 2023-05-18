لدعم دخول الشركات الشرق الأوسط.. مدينة كورية توقع اتفاقا مع «نون دوت كوم» الإماراتية

وقعت مدينة دايجو الكورية اتفاقية مع شركة نون دوت كوم، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط التي تطلق عليها بـ “أمازون” في الشرق الأوسط، بحسب وكالة يونهاب.

وأبرم عمدة المدينة هونغ جون-بيو مع فراز خالد الرئيس التنفيذي لشركة نون دوت كوم اتفاقية التعاون في دبي بالإمارات العربية المتحدة في يوم 18 مايو.

وقالت المدينة إنها تتوقع أن تساعد هذه الاتفاقية الشركات في مدينة دايجو في التقدم إلى الشرق الأوسط.

وتتضمن الاتفاقية توفير فرص الأعمال للشركات في المدينة لدخول الشرق الأوسط، والتعاون في بيع منتجات الشركات الكورية عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.

وتم تأسيس شركة نون دوت كوم من خلال الاستثمار المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وأكبر شركة عقارية في الشرق الأوسط وتمتلك شبكة توزيع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتخطط مدينة دايجو إلى دعوة مسؤولي شركة نون دوت كوم ومشترين محليين إلى دايغو في النصف الثاني من هذا العام لعقد ملتقى استشاري للتصدير.

ويقوم العمدة هونغ بجولة خارجية إلى دبي وسنغافورة وولاية جوهر(ماليزيا) لمدة 8 أيام ابتداء من 17 مايو لتقييم مرجعي فيما يتعلق ببناء مطار جديد في دايغو.

وقال هونغ إن التعاون مع شركة نون دوت كوم يكتسب معنى كبيرا لتنويع الصادرات في المدينة وفتح الأسواق الخارجية نظرا لأن الإمارات هي مركز لوجيستي اقتصادي للتواصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.