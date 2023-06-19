لدعم القوة الناعمة المصرية.. مقترح في «الشيوخ» لتنظيم مسابقة ثقافية للمصريين بالخارج

تقدم النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، بمقترح برغبة إلى اللجنة بشأن تنظيم مسابقة ثقافية إبداعية للمصريين بالخارج، تتضمن القوالب الفنية والإبداعية المتنوعة، مثل الرواية والقصة والشعر والتصوير الفوتوغرافي وغيرها.

وقال جلال: “يمتلك المئات من أبناء الجاليات المصرية حول العالم العديد من المواهب الأدبية التي تحتاج إلى اكتشاف، لذلك من المهم أن تكون هناك مسابقة ثقافية مصرية كبرى تخاطب قوالب ثقافية متعددة، بما يمثل إضافة كبيرة للقوة الناعمة المصرية، فضلًا عن تعزيز الصورة القومية للدولة”.

وأوضح جلال: “تُجرى هذه المسابقات عن طريق السفارات المصرية حول العالم، على أن تقوم وزارة الثقافة بتحكيمها عبر لجانها المتخصصة، ويتم إطلاق منصات الكترونية للمسابقة”.

وأضاف جلال: “المدخل الثقافي أحد أهم مداخل التعامل مع المصريين بالخارج”. وأوضح أنه “يمكن لأبنائنا بالخارج أن يحسّنوا الصورة القومية للدولة، ويضيفوا إلى قوتها الناعمة”.

وضرب جلال مثلًا بالتجربة اللبنانية قائلًا: “هاجر الإخوة الشوام إلى الأمريكتين، منذ أواخر القرن التاسع عشر، فأنشأوا جماعات أدبية مهمة، أبرزها الرابطة القلمية، والتي تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920 وسعت إلى التجديد، ومن أعلامها أسماء كبيرة في الأدب العربي مثل جبران خليل جبران وإيليا أبو ماضى، وميخائيل نعيمة. أما العصبة الأندلسية فقد تكونت في البرازيل عام 1932، وعملت على حفظ التراث، وخرج منها فوزي المعلوف وإلياس فرحات. وهناك عشرات الشعراء والأدباء كانوا خارج هاتين الرابطتين”.

وطالب جلال بتفعيل الدور الثقافي للسفارات المصرية والملحقين الثقافيين، مع ضرورة التنسيق بين وزارات الخارجية والهجرة والثقافة.

حضر مناقشة المقترح السفير شريف سيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور محمد عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

وأشاد ممثلو الحكومة بمقترح النائب رامي جلال بشأن تنظيم مسابقة ثقافية للمصريين بالخارج مما يسهم في دعم الصورة القومية لمصر.

من جانبه أثنى السفير شريف سيف على المقترح، وأكد أهمية رقمنة عملية التسابق ككل.

كما أكد السفير عمرو عباس أن السفير الحقيقي لمصر بالخارج هو عضو الجالية الذي يقيم لسنوات بأية دولة، وهو الشخص الذي يعكس الصورة الجيدة للوطن.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحافظ بالمقترح، مشيرًا إلى أنه من الممكن ربط هذه المسابقة الثقافية بالمسابقات الأخرى التي تقيمها الدولة للحصول على الجوائز المختلفة.